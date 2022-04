Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Habeck und Energiepolitik

Halle/MZ (ots)

Habeck hat bislang die Nerven behalten. Stück für Stück arbeitet er den Berg an Problemen ab. Mehr Gas aus Norwegen, eine Energiepartnerschaft mit Katar, eine Einigung im Konflikt zwischen Artenschutz und Windkraftausbau, eine beim Streit zwischen Windbauern und Flugsicherung. Und nun das "Osterpaket", das beim Ökostrom den Turbo zünden soll. Jeder einzelne Schritt ist mühsam, in der Summe aber hat Habeck in vier Monaten mehr erreicht als Vorgänger Peter Altmaier (CDU) in vier Jahren. Und womöglich entpuppt sich das Ende der Energielieferungen aus Russland in der Rückschau als Glücksfall.

