Mitteldeutsche Zeitung zu Intel in Magdeburg

Sicher haben für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg auch eine Menge Leute ihren Job richtig gemacht, von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bis hin zu Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Dass nach der Tesla-Gigafactory in Brandenburg nun die nächste Milliarden-Investition in den Osten kommt, liegt aber eben wohl auch am "Penzing-Syndrom": Westdeutschland ist gesättigt und hat zudem vielerorts schlicht keinen Platz mehr für solche Großansiedlungen - und bei annähernd Vollbeschäftigung in vielen Regionen ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für industrielle Großprojekte eher gering. Hier ist das anders. Der Osten hat Platz und ist noch hungrig.

