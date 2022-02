Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona

Halle/MZ (ots)

Zwar braucht sie schnellstmöglich eine Perspektive, die über Ostern hinaus geht. Es hilft aber nicht, wenn Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf die Rücknahme der Maßnahmen im März "hofft". Nötig ist die Vorbereitung einer Exit-Strategie, die transparent aufzeigt, unter welchen Bedingungen alle Freiheiten wieder zurückgegeben werden. So lässt sich verhindern, dass der Corona-Frust in der Bevölkerung zunimmt. Die Corona-Kommunikation verlief zuletzt - höflich ausgedrückt - nicht optimal. Jüngstes Beispiel für das Chaos: Die Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Es liegt in der Verantwortung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass diese kein zahnloser Tiger bleibt.

