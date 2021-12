Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu VW

Halle/MZ (ots)

Jenseits der Personalfragen ist VW auch ein Beispiel dafür, wie anspruchsvoll der radikale Wandel eines so riesigen Apparats ist. Man ist mit Digitalisierung, technologischem Wandel und Kulturveränderungen nicht allein: Vom Mittelständler bis zur neuen Bundesregierung können am Wolfsburger Beispiel viele lernen, wie man nach ambitioniertem Start böse straucheln kann. Wo sich alles ändert und die Umgebung jede Aufmerksamkeit braucht, sollten wenigstens die Schlüsselfiguren so rational wie möglich ihren Job machen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell