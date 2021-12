Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Impfkampagne

Halle/MZ (ots)

Das vorhandene Vertrauen in die Politik wurde in den vergangenen Wochen mehrmals erschüttert. Das Hin und Her bei der allgemeinen Impfpflicht gab den "Querdenkern" Auftrieb und hat gezeigt, dass keine Maßnahme in einer Pandemie ausgeschlossen werden darf. Die vielen Nachbesserungen des Infektionsschutzgesetzes - am Freitag werden weitere Anpassungen im Bundestag verabschiedet - stiften Verwirrung in der Bevölkerung. Die nächsten Schritte in der Pandemiebekämpfung müssen energischer und möglichst fehlerfrei sein.

