Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Bundestag

Halle/MZ (ots)

Mit dem Wechsel von Wolfgang Schäuble (CDU) zu Bärbel Bas (SPD) an der Spitze des Bundestags zieht ein neuer Stil ein. Schäuble hat mit juristischer Beharrlichkeit und spitzer Rhetorik für Ordnung bei den Debatten gesorgt. Die Neue präsentierte sich an ihrem ersten Tag mit viel Bodenständigkeit, sonorer Stimme und Ruhe. Ihre erste Rede wird zwar nicht in die Geschichte eingehen. Aber ihre Botschaften waren klar: Jeder einzelne Abgeordnete stünde für "die Politik", mahnte sie. Das war eine Aufforderung an alle Parlamentarier, sich so zu benehmen, dass sich das Wahlvolk nicht erschüttert über das Sandkastenniveau im Bundestag abwendet.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell