yabeo führt Series A beim britischen Blockchain-Spezialisten Adhara an

München/London (ots)

yabeo ist Co-Lead-Investor bei der erfolgreich abgeschlossenen Series A-Finanzierungsrunde des Blockchain B2B-FinTechs Adhara aus London. Adhara konnte insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar einsammeln, neben yabeo sind unter anderem Force over Mass Capital (FOM/Großbritannien), Tokentus aus Deutschland und ConsenSys aus den USA Teil der Runde. Adhara ist einer der führenden Anbieter von Echtzeit-, Multiwährungs- und Liquiditätsmanagementlösungen auf Blockchain-Basis für Geschäftsbanken und Firmenkunden. Das frische Kapital des Experten für "De-Fi" (Decentralized Finance Networks) soll in die Erweiterung des Teams und in die Produktentwicklung fließen.

Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, interne Geschäftsprozesse von Banken und Finanzorganisationen effizienter zu gestalten und zu automatisieren. Adhara bietet die passenden Produkte, um beispielsweise Liquidität und Fremdwährungen in Echtzeit zu verwalten und grenzüberschreitende Zahlungen zu verarbeiten. Als führendes Unternehmen im Enterprise-Blockchain-Bereich, hat Adhara zudem Erfahrung in der Abwicklung von komplexen Digital-Cash-Prozessen, einschließlich der Ausgabe von Central Bank Digital Currencies (so genannte CBDCs, wie beispielsweise der digitale Euro etc.) und andere Formen von tokenisierten Zahlungsmitteln auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (Ethereum) und Smart Contracts. Zu den Kunden gehören unter anderem Banken, Zentralbanken, Börsen, Zahlungsdienstleister und international agierende Unternehmen. In den kommenden Jahren ist eine weltweite Expansion vorgesehen.

"Wir sind sehr froh, dass wir diese Investitionsrunde mit so starken institutionellen Investoren wie FOM und yabeo erfolgreich abschließen konnten. Das versetzt uns in die Lage, der ideale Softwarepartner für Geschäftsbanken bei der Umstellung auf Echtzeit-Liquiditätsabwicklung zu sein. Zudem ist es unser Ziel, der bevorzugte Softwarepartner für Systemintegratoren oder für Unternehmen, die Liquiditätsberatung anbieten, zu sein", sagt Julio Faura, CEO und Co-Gründer von Adhara.

Gerrit Seidel, Geschäftsführer von yabeo, betont: "Es gibt ein großes Marktinteresse und ein riesiges Potenzial im Bereich der CBDC und dem Echtzeit-Liquiditätsmanagement für Geschäftsbanken. Adhara weist eine starke Erfolgsbilanz im Bereich De-Fi-basierter Banking-Lösungen auf und hat ein einzigartiges Produktportfolio. Wir freuen uns, dass wir den Weg eines Unternehmens mit dieser umfassenden Erfahrung und den besonderen Fähigkeiten aktiv mitgestalten können."

"Adhara hat seine Fähigkeit, internationale Zahlungslösungen anzubieten, bereits durch eine Reihe erfolgreicher strategischer Kundenengagements bewiesen. Wir freuen uns, diese Runde zu unterstützen, die sich auf die Skalierung einer noch größeren Kundenreichweite und ein größeres Engagement in den nächsten Jahren fokussiert", sagt Filip Coen, Partner bei Force Over Mass Capital.

yabeo baut mit dem Investment in Adhara sein Portfolio im Bereich FinTech und InsureTech weiter aus. Bislang ist das Unternehmen in diesem Bereich unter anderem in die Unternehmen Solarisbank, Pair Finance, MoLo (UK) sowie CLARK und Coya investiert.

