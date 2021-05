TUI Deutschland GmbH

Kalimera, Hellas! TUI startet in die Sommersaison nach Griechenland

- Erste Urlaubsgäste mit TUI fly Flug X3 4106 auf Kreta gelandet - Nachfrage nach Urlaub auf den Inseln und Peleponnes steigt - ROBINSON Ierapetra eröffnet erstmals für volle Saison - Mein Schiff 5 legt mit 1.000 Gästen in Heraklion ab

Urlaubsstart in Griechenland: TUI macht den Auftakt und eröffnet heute mit dem TUI fly Flug X3 4106 von Hannover nach Kreta die Urlaubsaison in Griechenland. Nach über einem halben Jahr landeten heute um 10:10 Uhr wieder die ersten TUI Gäste in Heraklion. Fast im Stundentakt folgen weitere TUI fly Ankünfte aus Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg und München. Mit X3 4932 startet am Mittag auch der erste Flug von Düsseldorf nach Patras auf der Peloponnes.

"Der Sommerurlaub auf den griechischen Inseln und dem Peleponnes kann ab heute wieder beginnen. Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zu sicherem und verantwortungsvollem Reisen in Europa. Die ersten Gäste sind mit uns unterwegs, und die Nachfrage wächst kontinuierlich. Urlaub am Mittelmeer und die griechische Gastfreundschaft sind in diesem Jahr wieder besonders gefragt", sagt Sebastian Ebel, CFO der TUI AG, der den Konzern beim Saisonauftakt in Heraklion vertritt.

Einen Tag später, am 15. Mai, fliegt TUI fly auch erstmals wieder nach Kos, Rhodos und Korfu. Insgesamt starten 23 TUI fly Flüge am dritten Mai-Wochenende und ermöglichen so fast 4.000 Urlaubern aus Deutschland die ersten entspannten Tage unter der griechischen Sonne. Kreta bleibt auch 2021 beliebtestes griechisches Urlaubsziel, gefolgt von Kos, Rhodos, Korfu und Patras auf der Peloponnes. Als Marktführer für Griechenland bringt TUI das Gros der deutschen Urlauber nach Griechenland und bietet das umfassendste Hotelprogramm vor Ort. Ab dem 1. Juni stehen 24 griechische Regionen auf dem Festland und den Inseln mit über 4.500 Hotels im TUI Programm. Besonders beliebt sind die sechs Clubs von Robinson und Magic Life sowie die fast 40 Markenhotels von TUI Blue, TUI Kids Club und TUI Suneo als auch die Hotels der Ketten Grecotel und Atlantica.

"Griechenland hat bereits im letzten Jahr erfolgreich unter Beweis gestellt, dass sicherer Urlaub mit hohen Gesundheitsstandards und einzigartigen Urlaubserlebnissen Hand in Hand gehen kann. Wir sind hervorragend auf den Sommer 2021 vorbereitet und die Abstimmung mit unseren Hotelpartnern vor Ort und den griechischen Behörden ist eng und sehr gut", so Sebastian Ebel. Die griechischen Behörden haben ihr Präventionskonzept optimiert. Für die Einreise benötigen Urlauber ab fünf Jahren derzeit einen negativen PCR-Test, der nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt oder den Nachweis einer vollständigen Impfung in englischer Sprache, die mindestens 14 Tage vor Einreise abgeschlossen wurde (Impfpass mit englischsprachigen Übersetzungen wird akzeptiert).

"Mit dem Reisestart nach Griechenland stimmt uns der Ausblick auf den Sommer optimistisch. Die guten Impffortschritte, die Aussicht auf einen einheitlichen Immunitätsnachweis in der EU und die jüngst angepassten Einreisevorgaben in Deutschland beflügeln die Nachfrage zusätzlich. Auf Basis dieser Entwicklungen rechnen wir in den kommenden Wochen mit einer zunehmenden Erholung des Geschäfts. Mit unserer eigenen Flotte sind wir auf Spanien, Griechenland, Portugal und Zypern fokussiert, wo wir zahlreiche strategisch wichtige und eigene Hotelkapazitäten haben", ergänzt Ebel.

Heute eröffnet auch der ROBINSON Ierapetra seine Türen und geht nach der Winterpause in seine erste volle Saison. Der Club liegt direkt an der Südküste Kretas an einem zwei Kilometer langen feinen Kieselstrand mit imposanten Steilküsten. Der dritte Club in Griechenland ist ein wahres Eldorado für aktive Urlauber - ob Paare, Alleinreisende oder Familien. Die große WellFit-Spa-Oase und der Outdoor-Ruhepool sind die perfekten Orte zum Entspannen, während es auf den Body&Mind-Ebenen und in den zahlreichen Fitness-Kursen sportlich zugeht.

Bereits heute Morgen um 9:00 Uhr hat die Mein Schiff 5 von TUI Cruises mit rund 1.000 Gästen den Hafen von Heraklion verlassen. Die erste Kreuzfahrt der Saison in griechischen Gewässern läuft unter anderem die Häfen von Rhodos, Piräus/Athen und Souda/Kreta an. Zunächst sind acht Kreuzfahrten geplant.

Info: Für Kurzentschlossene bietet TUI Aktionspreise in den Monaten Mai und Juni

- Eine Woche im Robinson Club Ierapetra auf Kreta kostet ab 981 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All Inclusive und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland. - Eine Woche im TUI Magic Life Club Marmari Palace auf Kos kostet ab 781 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All Inclusive und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland. - Eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel TUI Blue Atlantica Grand Med Resort auf Korfu kostet ab 583 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension und TUI fly-Flug ab/bis Deutschland.

Für größtmögliche Sicherheit ist bei allen TUI Reisen ein kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch inkludiert. Mit dem Flextarif buchen TUI Kunden zudem völlig risikolos, denn Flugpauschalreisen können damit bis 14 Tage vor Anreise gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.

