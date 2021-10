Mitteldeutsche Zeitung

MZ zum Thema: Lindner soll Finanzminister werden

Deutschland (ots)

Zudem wurden am Wochenende erste Frustrationen und auch Spannungen spürbar. Die Grünen mussten vor allem im Bereich Klimaschutz Federn lassen. Die Forderung nach einem Tempolimit haben sie beizeiten einkassiert. Der CO2-Preis taucht im Sondierungspapier gar nicht auf. Vor der Wahl hieß es stets, die Grünen würden nicht in eine Regierung eintreten, wenn sie Deutschland nicht auf den 1,5-Grad-Pfad führe. Dieser Pfad ist nicht in Sicht. Derweil schlägt die FDP einen Pflock ein.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell