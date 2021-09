Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Politik/Klimaschutz

Kohleausstieg: Haseloff will Deutschland als internationales Vorbild im Klimaschutz sehen

Halle/MZ (ots)

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Bundesrepublik als internationales Vorbild im Klimaschutz sehen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagsausgabe). "Immer wieder kriege ich die Frage gestellt: Kann Deutschland mit einem Prozent der Weltbevölkerung das Weltklima retten?", sagte Haseloff dem Blatt. "Mit all dem Riesenaufwand - Atomausstieg, Kohleausstieg und so weiter. Opfern wir uns, während die anderen großen Volkswirtschaften nicht mitmachen?" Der Regierungschef erklärte dazu: "Wir müssen Vorbild sein. Andere müssen sich an uns orientieren. Aber wir müssen den Leuten auch erklären, warum wir das alles machen."

Haseloff forderte zugleich neue Rahmenbedingungen, um Kohleausstieg und Strukturwandel zu bewältigen. Die Bundesregierung müsse handeln: "Wir werden die Klimakrise definitiv nicht bewältigen, wenn die Planungs- und Bauverfahren so bleiben, wie sie sind", sagte Haseloff dem Blatt. "Wir bekommen technische Alternativen nur auf den Weg - die Wasserstoffwirtschaft oder den Elektroverkehr -wenn wir schneller werden. Das deutsche Planungsrecht ist immer noch für Schönwetter-Verfahren ausgelegt."

