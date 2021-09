Mitteldeutsche Zeitung

Strukturwandel im Süden Sachsen-Anhalts: Haseloff kündigt zwei neue Millionenprojekte an

Halle/MZ (ots)

Um den Strukturwandel in Sachsen-Anhalts Kohleregion zu unterstützen, fördert die Bundesregierung zwei neue Millionenprojekte. Das berichtet die Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagsausgabe). Laut Staatskanzlei in Magdeburg soll demnach in Zeitz (Burgenlandkreis) mit "Bio-Z" ein Zentrum für Bioökonomie entstehen, das 70 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vereint. In der Bioökonomie geht es um effektivere Nutzung von Naturrohstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Laut MZ hat Sachsen-Anhalt für das Projekt 15 Millionen Euro beim Bund beantragt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kündigte im Interview mit dem Blatt an: "Wir setzen jetzt eine Reihe von Großprojekten auf."

So soll außerdem mit "Gole(h)m" in Halle ein Forschungs- und Technologieprojekt wachsen. Es soll Grundlagen des tradierten Lehmbaus erforschen, neue Erkenntnisse zur Sanierung von Altbauten liefern und mithilfe moderner Verfahren den massiven Lehmbau in Mitteldeutschland wiederbeleben. Die Projektleitung liegt bei Harald Meller, Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie. Beim Bund beantragt sind dafür zehn Millionen Euro, so die MZ. Bei der Förderung setzte sich Sachsen-Anhalt gegen konkurrierende Projekte durch.

