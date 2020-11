Atelier.dev GmbH

Bilderbrief: Fotos und Texte vom Handy oder PC direkt in den Briefkasten

Gemeinsam mit anderen das perfekte Weihnachtsgeschenk für Oma, Opa und Co. erstellen

Bad TölzBad Tölz (ots)

Auf bilderbrief.de kann man gemeinsam mit anderen digitale Fotos in einem kleinen gedruckten Büchlein vereinen und seinen Liebsten per Post eine Freude machen. Fotos lassen sich ganze nebenbei direkt auf dem Smartphone, Tablet oder Computer auswählen, mit einigen Worten versehen und zum Heftchen hinzufügen. Nach dem Redaktionsschluss wird der Bilderbrief automatisch gedruckt und verschickt.

Besondere Anlässe immer im Blick

Ob Fotos vom Spaziergang oder Schnappschüsse aus dem Kinderalltag, jeder Redakteur wählt spontan ein Bild aus, das im Bilderbrief erscheinen soll, schreibt einen kurzen Text dazu und im Handumdrehen ist das Heft voll - auch weil mehrere Leute dazu beitragen. Amüsanter Nebeneffekt: Beim Hinaufladen der Fotos sieht man auch die anderen Beiträge.

Der Bilderbrief kann einmalig oder in regelmäßigen Intervallen verschickt werden. Alle Anwender bekommen auch rechtzeitig eine Erinnerung, falls noch Seiten, insgesamt 30, zu füllen sind. Zum festgelegten Abgabetermin gehen die Daten an eine Druckerei im bayrischen Geretsried, die das hochwertige Büchlein auf umweltfreundliches Papier im A5-Format druckt und auch gleich in ganz Deutschland verschickt. Eine Ausgabe kostet 14,99 Euro, 3 Ausgaben 29,99 Euro und 6 Ausgaben 49,99 Euro, jeweils inklusive Versand. Und der Bilderbrief ist auch jederzeit kündbar. Übrigens: Der 21. Dezember ist der späteste Termin, damit die Bilderbriefe noch rechtzeitig vor Weihnachten im Briefkasten landen.

Ein persönliches Geschenk aus der Ferne

Bilderbrief ist jedenfalls ein ganz persönliches Geschenk und eine schöne Abwechslung zu all den Rechnungen, die sonst im Briefkasten landen. "Je weiter weg man wohnt, zum Beispiel, wenn man ausgewandert ist, desto schwieriger ist es, seinen Verwandten zu zeigen, wie oft man an sie denkt", weiß Bilderbuch-Gründer Olivier Charvin aus eigener Erfahrung.

Pressekontakt:

Olivier Charvin

+49/8041-79-40-998

presse@post.bilderbrief.de

Original-Content von: Atelier.dev GmbH, übermittelt durch news aktuell