Mitteldeutsche Zeitung zu Corona-Regeln

Bei der Grippe hat die Gesellschaft einen Weg gefunden. Viele Menschen lassen sich impfen, aber eben nicht alle. Dass jedes Jahr tausende Menschen an der Grippe sterben, wird hingenommen. Das erscheint zwar in höchstem Maße unbefriedigend, entspricht aber einem gesellschaftlichen Konsens. Motto: Wer sich nicht schützt, ist selbst schuld. Die Mehrheit will keinen Nanny-Staat, der sich in alle Lebensbereiche mit Regeln und Vorschriften einmischt. Sonst gäbe es längst die Helmpflicht auf dem Fahrrad oder das Tempolimit auf Autobahnen. Durch die zur Verfügung stehenden, sehr wirksamen Impfungen wird Covid-19 ebenfalls zu einer Art chronischer Erkrankung, die eine Rückkehr in den normalen Alltag zulässt. Dabei muss auch bei Corona grundsätzlich gelten: Wer sich nicht impfen lassen will, trägt halt künftig ein individuelles Gesundheitsrisiko.

