Mitteldeutsche Zeitung zu Belarus/EU-Gipfel

Die EU-Staatenlenker konnten gegenüber Lukaschenko eine harte Antwort geben, sich aber gleichzeitig keine Stunde später für den Dialog mit Moskau aussprechen. Konsequent ist das nicht. Denn in Brüssel gibt es nur wenige, die nicht an eine Beteiligung des Kreml an der Flugzeug-Entführung glauben. Der Bannstrahl traf zwar mit Lukaschenko den Richtigen, schonte aber den russischen Präsidenten, der somit einmal mehr einen Beleg dafür bekommen hat, dass er der EU offenbar alles antun kann, ohne weitreichende Reaktionen fürchten zu müssen.

