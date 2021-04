Securitas Holding GmbH

Securitas: Vollständiger Betriebsübergang am Flughafen Köln/Bonn

Berlin (ots)

Securitas Aviation Service hat die öffentliche Ausschreibung für die Fluggastkontrollen am Flughafen Köln/Bonn gewonnen und wird den Vorauftragnehmer KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG ab dem 1. Juli 2021 ablösen. In den vergangenen Tagen führten Securitas Aviation Service und KÖTTER Aviation Security intensive Gespräche zur Übernahme der Beschäftigten. Ergebnis der Gespräche ist, dass es einen vollständigen Betriebsübergang geben wird. Das bedeutet, dass ab dem 1. Juli 2021 alle Arbeitsplätze auf Securitas Aviation Service übergehen, inkl. aller Besitzstände.

"Wir werden zügig mit dem Betriebsrat und der Bundespolizei die Gespräche aufnehmen, um einen optimalen Betrieb der Fluggastkontrollen und damit weiterhin ein höchstes Maß an Sicherheit zu garantieren", sagt Andy Matthias Müller, Geschäftsführer Securitas Aviation Service.

Über Securitas:

Securitas ist der weltweit führende Partner für intelligente Protective Services. Unsere Lösungen aus Sicherheitsdiensten, Sicherheitstechnik, Brandschutz und Risikomanagement ermöglichen unseren mehr als 150.000 Kunden, ihre Welt anders zu sehen. Wir sind in 47 Ländern präsent und unser innovativer und datengestützter Ansatz macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für viele der bekanntesten Unternehmen der Welt. Unsere 355.000 Beschäftigten leben unsere Werte Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, und unser Ziel ist es, dazu beizutragen, Ihre Welt zu einem sichereren Ort zu machen.

Original-Content von: Securitas Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell