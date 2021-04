Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Bildung

Minister Tullner verteidigt Testpflicht an Schulen

Halle/MZ (ots)

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat die geplante Corona-Testpflicht an Schulen verteidigt. Sie sei für ihn kein Selbstzweck, "sondern ein Mittel, die Schulen in der Pandemie offen zu halten", sagte er in einem Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe). Nachdem das Verwaltungsgericht Magdeburg die Testpflicht vorläufig gestoppt hatte, soll sie ab Montag auf Grundlage der neuen Corona-Eindämmungsverordnung wieder in Sachsen-Anhalt gelten.

"Es ist ein Zeichen, dass der Rechtsstaat funktioniert", sagte Tullner über den Gerichtsbeschluss. Mit der neuen Verordnung erwarte er keine Probleme. "Wenn wir schon keine allgemeine Akzeptanz bei dem Thema hinkriegen, möchte ich wenigstens eine saubere, juristische Grundlage haben." Die Debatte sei "sehr aufgeheizt". Er sei überrascht, wie sehr sich die Kritik an der Testkampagne verhärtet habe. "Dabei kommen wir den Leuten entgegen: Wir sind das einzige Bundesland, das erlaubt, Tests zu Hause zu machen", so Tullner. Der Minister betonte: "Ich will ja niemanden mit Tests analysieren oder gängeln. Ich will offene Schulen." Würden die Tests nicht mehr gebraucht, werde er sie wieder abschaffen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell