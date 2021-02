Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Auslandseinsätzen

Halle/MZ (ots)

Die Flüchtlingsströme geben jedenfalls ein beredtes Zeugnis des westlichen Scheiterns ab. Zuletzt haben jährlich in etwa 100.000 Menschen das Land verlassen, davon knapp 10.000 in Richtung Deutschland. Auch wenn wir einige davon gegen ihren Willen abschieben: Dies übertüncht das Scheitern nicht.Überhaupt führt nichts an dem Befund vorbei, dass westliche Militäreinsätze die jeweiligen Lagen zuletzt bisweilen nicht verbessert, sondern eher verschärft haben - so im Irak oder in Libyen. Das Konzept "nation building" hat sich als Fata Morgana erwiesen.

