Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Impfstoffen

Die Corona-Krise hat bislang nicht etwa zu einem Zusammenwachsen der Welt geführt, sondern vielmehr staatlichen Egoismus und Nationalismus befeuert. Ja, es gibt die gemeinsame Impfstoffbestellung der EU - aber sie endet nun einmal direkt an den Grenzen der Europäischen Union. Und ja, es gibt die Initiative Covax der Weltgesundheitsorganisation, die einen fairen Zugang zu Corona-Impfstoffen für Menschen in ärmeren Ländern sichern soll - aber die USA und Russland zahlen nicht in den gemeinsamen Topf ein. Selbst wenn noch genug Geld für die geplante Covax-Initiative zusammenkommen sollte: Mit der versprochenen Hilfe könnte gerade ein Fünftel der Bevölkerung in den armen Ländern immunisiert werden.

