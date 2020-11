Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur neuen Abgasnorm Euro 7

HalleHalle (ots)

Das Null-Emissionen-Auto bleibt ein Wunsch für die klimaneutrale Zukunft, die sich die Gemeinschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Aber das erreicht man nicht mit Luftbuchungen. Wer Elektrofahrzeuge als Klimakiller-freie Alternative zu Benzinern und Diesel preist, verrechnet sich. Weil unsere Windräder sich gar nicht so schnell drehen können, wie regenerativer Strom benötigt wird. Dies wird noch lange so bleiben und sich auch so schnell nicht ändern. Zumal dann nicht, wenn man gleichzeitig die energieintensive Industrie wie die Stahlbranche auf Produktionsmethoden ohne CO2-Ausstoß umstellen will.

