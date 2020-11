Mitteldeutsche Zeitung zu Luftverkehr und Regionalflughäfen

Mitteldeutsche Zeitung

Die Zuschüsse an Regionalflughäfen wurden von den zuständigen Lokal- und Landespolitikern immer wieder mit der Förderung der regionalen Wirtschaft in strukturschwachen Regionen gerechtfertigt. Längst hat sich aber erwiesen, dass die Flugplätze für Unternehmen in der Region keine relevante Verkehrsfunktion erfüllen. Es spielen wohl andere Motive eine Rolle: der Geltungsdrang von Landesfürsten. Und das Kalkül, die Wähler zu beglücken, wenn sie in der Nähe einen Billigflieger besteigen können.

