Mitteldeutsche Zeitung zu den Linken

Neben fähigen Personen an der Spitze braucht die Linke überdies eine andere politische Kultur. Denn sie vertritt zwar nach außen hin das Prinzip der Solidarität. Doch nach innen ist von Solidarität meist nicht viel zu sehen. Die Spannungen in der Bundestagsfraktion haben wieder etwas abgenommen. Dieses Verdienst wird vor allem der neuen Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali zugeschrieben, die die Gabe besitzt, sich zurück zu nehmen. Doch Konflikte flammen in der Linken schnell auf. Und ob die Partei einen dauerhaften Frieden herstellen kann, der es ermöglicht, Meinungsverschiedenheiten rational und ohne "Hass" auszutragen, das wird sich erst noch zeigen müssen.

