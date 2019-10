Camelot ITLab GmbH

Demand-Driven Production Scheduling: Einzige vom Demand Driven Institute zertifizierte und auf SAP-Technologie basierende Lösung ab sofort verfügbar

Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) hat für die Camelot Demand-Driven LEAN Planning Suite eine neue Zertifizierungsstufe erreicht: Das Demand Driven Institute bestätigte heute die vollständige Konformität mit dem Demand-Driven Operating Model (DDOM). Damit wird die Zertifizierung der Software für Demand-Driven Network Planning & Replenishment um Funktionen des Demand-Driven Production Planning & Scheduling basierend auf DDMRP-Prinzipien erweitert. Die Camelot LEAN Suite ist damit die erste und einzige auf SAP-Technologie basierende Lösung, die diesen Level erreicht hat. Damit setzt Camelot ITLab einen neuen Meilenstein in der Umsetzung des Demand-Driven Adaptive Enterprise Modells.

Die Camelot Demand-Driven LEAN Planning Suite ist eine Supply-Chain-Planungslösung der nächsten Generation, die Variabilitätsmanagement mit innovativen Produktions- und Bestandsplanungskonzepten ermöglicht. 2016 wurde sie als erste auf SAP-Software basierende Lösung vom Demand Driven Institute für ihre DDMRP-Konformität zertifiziert. Jetzt, 2019, ist sie abermals die erste und einzige auf SAP-Technologie basierende Lösung, die die nächste Zertifizierungsstufe erreicht hat, indem sie die ganze Bandbreite des Demand-Driven Operating Models (DDOM) bietet, einschließlich der Funktionen des Demand-Driven Production Scheduling.

Das Demand-Driven Operating Model nutzt den effektiven Pull-Bedarf in Kombination mit strategischen Entkopplungs- und Kontrollpunkten sowie Puffern, um zuverlässige und flexible Produktions- und Zeitpläne zu erstellen. Dies ist in einem immer volatileren Geschäftsumfeld von zunehmender Bedeutung.

"Unsere globale Partnerschaft mit Camelot ITLab reicht viele Jahre zurück", sagt Carol Ptak, Mitgründerin des Demand Driven Institute. "Es freut uns sehr zu sehen, dass Camelot den nächsten Meilenstein erreicht hat und ein echter digitaler Vorreiter ist. Die Camelot Demand-Driven LEAN Planning Suite ist die erste auf SAP-Software basierende Lösung, die vom Demand Driven Institute die vollständige Zertifizierung für das Demand-Driven Operating Model erhalten hat."

Steffen Joswig, Managing Partner bei Camelot ITLab, ergänzt: "Die Zukunft der Produktionsplanung in der heutigen VUCA-Welt ist 'Demand-Driven'. Wir entwickeln kontinuierlich neue Pull-Funktionen für unsere Kunden, um die steigende Volatilität und Unsicherheit aktiv zu meistern. Darum streben wir in erster Linie die Stabilität der Produktions- und Liefernetzwerke an, um so die operative Effizienz zu steigern, die Lieferzeiten zu verkürzen und eine höhere Reaktionsfähigkeit zu erzielen. Eine weitere positive Folge sind erhebliche Kosteneinsparungen sowie eine flexiblere und robustere End-to-End-Lieferkette. Die DDOM-Zertifizierung beweist erneut unsere Innovationsführerschaft im Bereich der 'Demand-Driven' Transformation."

Die Camelot Demand-Driven LEAN Planning Suite lässt sich in alle SAP-Lösungsplattformen, wie zum Beispiel SAP APO, S/4HANA und SAP IBP, integrieren. Das DDMRP-Modul in SAP IBP - SAP Integrated Business Planning für Demand-Driven Replenishment - das von SAP und Camelot ITLab Anfang dieses Jahres gemeinsam entwickelt wurde, lässt sich ebenfalls nahtlos integrieren.

