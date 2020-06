Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Russland

Halle (ots)

Bei den Militärparaden in Moskau zeigt sich Bekanntes. Ja, Russland hat Raketen und Panzer. Und ja, Russland kann eine Menge Leute in Marsch setzen. Aber gibt es auch etwas Neues? Wie, beispielsweise, stellt sich Moskau das künftige Nebeneinander oder vielleicht sogar Miteinander seiner 150 Millionen Einwohner mit den 450 Millionen EU-Europäern vor? Liegen nicht in einem engeren ökonomischen Zusammenrücken faszinierende Chancen für beide Seiten? Und müsste nicht ein von fossilen Brennstoffen abhängiges Land wie Russland interessiert sein an den technologischen Neuerungen, an denen die EU jetzt arbeitet, vom grünen Wasserstoff über Quantencomputer bis zu künstlicher Intelligenz? Natürlich zögert man als Deutscher, den Russen Tipps zu geben, erst recht im Umfeld einer Nachfeier zum 9. Mai. Dennoch sollte 75 Jahre nach Kriegsende der Gedanke zugelassen werden, dass es in dem gigantischen Land zwischen Ural und Pazifik Zeit ist für einen Blick nach vorn.

