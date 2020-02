news aktuell GmbH

PR- und Marketing-Profis haben entschieden: Programm des SUPER COMMUNICATION LAND 2020 steht

Kommunikation im Spannungsfeld von Künstlicher Intelligenz (KI) und Mensch treibt die Teilnehmer des SUPER COMMUNICATION LAND 2020 am meisten um. PR- und Marketing-Profis haben ihre Programmfavoriten für das innovative Branchenevent von news aktuell gewählt, das am 26. März in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin stattfindet. Neben Vorträgen rund um KI setzten sich u.a. Praxisthemen zu Branding, Measurement oder Tipps zu LinkedIn durch. Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Gast-Speaker wie Markus Beckedahl (Gründer und Chefredakteur netzpolitik.org und Mitbegründer der re:publica) und Niddal Salah-Eldin (Stellv. Chefredakteurin, Chefin Produkt & Innovation dpa Deutsche Presse-Agentur).

"In diesem Jahr wird das SUPER COMMUNICATION LAND noch ein Stück bunter und aufregender. Die unzähligen Themeneinreichungen haben wieder einmal bewiesen, wie vielfältig und kreativ die PR- und Marketingbranche ist. Die tolle Resonanz der letzten Wochen und Monate hat uns auch gezeigt, dass es ein großes Bedürfnis für das gegenseitige Lernen und den Austausch von Wissen unter Branchenkollegen gibt. Das finale Programm passt deshalb hervorragend in das #SuCoLa20 Motto 'Beat the Machine' - nur gemeinsam können wir die Maschine schlagen", so Edith Stier-Thompson, Initiatorin der Veranstaltung und Geschäftsführerin von news aktuell.

Das SUPER COMMUNICATION LAND ist ein eintägiges, innovatives Eventformat, das die PR- und Marketingbranche aus ganz Deutschland für Expertenvorträge, Workshops, Panel, Podcasts und Networking zusammenbringt. Die Tickets für die Veranstaltung sind bereits vergriffen, Interessierte können sich als Nachrücker auf eine Warteliste eintragen.

Weitere Informationen zu dem Event, die Registrierung für die Warteliste und alle einzelnen Programmpunkte finden sich auf der Webseite: https://www.supercommunication.land/

Ausgewählte Programmhighlights des SUPER COMMUNICATION LAND 2020:

- Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur netzpolitik.org und Mitbegründer der re:publica: "Sicherheit und Ethik in Zeiten von Künstlicher Intelligenz" - Niddal Salah-Eldin, Stellv. Chefredakteurin (Chefin Produkt & Innovation) dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH: "Innovation Buzzword-Bingo: Mythen über Innovation und wie sie doch gelingt" - Danny Schwarze (msg group), Philip Müller (PRCC Personal- und Unternehmensberatung) & Nico Kunkel (#30u30): Artificial Intelligence beats Human Intuition? - Susanne Marell (JP KOM): "Brand Love in stürmischen Zeiten" - Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5: "Festival der Liebe - Fernsehen wie es früher einmal war und immer sein sollte" - Michelle van der Veen (Grayling Deutschland GmbH): "Pimp My Profile: Erfolgreich auf LinkedIn" - Martin Müller (Vodafone GmbH): "Giga-Torten statt Knäckebrot: Warum Messenger-Kommunikation auch cool sein kann" - Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin International Federation of Robotics (IFR): "Roboter - Bedrohung oder Chance?"

Podcasts, die vor Ort aufgezeichnet werden:

- Tele 5 "Festival der Liebe" mit Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5 und Special Guest - "Talking Digital" mit Sachar Klein, Chief Attention Officer hypr Agency und Timo Lommatzsch, Digitaler Kommunikationsstratege - "Be your Brand" mit Verena Bender, @PRLeben - "Ciao for Now" mit Kerstin Hasse & Annik Hosmann (Annabelle) - "news aktuell" mit Janina von Jhering, Stellv. Leiterin Konzernkommunikation, und Michael Klaffke, Content Creator, beide news aktuell

