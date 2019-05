VOYAGE Reiseorganisation GmbH

GO Jugendreisen auf großer Info-Tour durch Deutschland

Augustdorf (ots)

Acht Bundesländer, 19 Städte, ein Team - unter diesem Motto ist GO Jugendreisen im Juni und Juli 2019 unterwegs, um über den Ablauf einer Kinder- und Jugendreise mit allen dazugehörigen Möglichkeiten zu informieren. Damit ist GO Jugendreisen der einzige deutsche Reiseveranstalter, der diesen Service anbietet. Schließlich sollen Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl in die Ferien schicken können.

Denn irgendwann kommt der Moment, in dem das Interesse am gemeinsamen Reisen mit den Eltern nicht mehr vorhanden ist. Kurzum: Das Kind oder der Jugendliche wollen die Ferien gemeinsam mit Freunden verbringen. GO Jugendreisen geht genau diesem Wunsch nach eigenständigem, aber dennoch betreutem Reisen nach.

Diese Betreuung startet dabei nicht erst mit dem Beginn der Reise. Dank der Info-Tour im Vorfeld, die durch eigens dafür geschulte Mitarbeiter betreut wird, haben sowohl Teilnehmer als auch Eltern die Möglichkeit, alle für die Reise notwendigen Informationen zu bekommen oder offene Fragen zu klären.

Etwa 8000 Kunden, die ihre Reise bereits gebucht haben, werden dabei auch in diesem Jahr erfahren, wie genau die von GO Jugendreisen betreute Fahrt in den Ferien ablaufen wird. Auf der Info-Tour wird der Reiseveranstalter nicht nur sein auf 30-jähriger Erfahrung basierendes Betreuungskonzept vorstellen, die Besucher bekommen auch Informationen rund um die Themen Verpflegung oder Taschengeld. Daneben erfahren die Teilnehmer, was auf keinen Fall im Koffer fehlen sollte.

Die Informationen rund um die Termine der Info-Tour finden alle Kunden, die ihre Reise bereits gebucht haben im "Mein GO Reiseportal" auf der Internetseite des Veranstalters www.go-jugendreisen.de. Auf dieser Informationsplattform werden vor, während und nach der Reise alle wichtigen Informationen zur Verfügung gestellt.

GO Jugendreisen ist die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen" der VOYAGE Reiseorganisation GmbH. VOYAGE ist einer der führenden Jugendreiseveranstalter in Deutschland und hat auf dem Gebiet der Jugendreisen mehr als 30 Jahre Erfahrung.

