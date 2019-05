VOYAGE Reiseorganisation GmbH

GO Sprachreisen - Osterferien und Pfingstferien 2020 ab sofort buchen

Streng nach dem Motto "Reisen bildet" sind Sprachreisen ein sinnvoller Baustein des außerschulischen Lernens. Die Kombination aus hochwertigem Sprachkurs, der Reise in ein fremdes Land und der alltäglichen Fremdsprachen-Praxis mit den Gastgebern und Einheimischen ist längst kein Angebot mehr für Exoten. Der Erfolg einer Sprachreise ist allerdings abhängig davon, ob die Sprachschüler bereit sind, sich auf etwas Neues, die Sprache und das Land einzulassen. Am Wichtigsten ist, dass sie vor allem eins entwickeln: Spaß am "Sprachreisen"!

Die VOYAGE Reiseorganisation GmbH bietet mit der Produktlinie GO Sprachreisen ein breit gefächertes Spektrum an Sprachreisen nach Südengland, Frankreich, Malta, Irland, Spanien und in die USA an. In den täglichen Unterrichtseinheiten geht es vor allem um neue Lernimpulse und das Anwenden der Fremdsprache. Durch die Unterbringung in Privatunterkünften wird das Erlernte zudem intuitiv in Alltagssituationen angewendet. Die Kombination von Lernen und Urlaub kommt bei den Jugendlichen erfahrungsgemäß sehr gut an und ist überhaupt nicht vergleichbar mit der bekannten Drucksituation in der Schule zu Hause. In der Freizeit stürzen sich die Jugendlichen ins fremdsprachige Getümmel vor Ort und erleben ein abwechslungsreiches, betreutes Freizeitprogramm. In Südengland bietet GO Sprachreisen zudem sogenannte Kombipakete, bei denen Sprachreisen fest mit ausgewählten Sport- und Freizeitaktivitäten kombiniert sind.

Neben der Verbesserung von Fremdsprachenkenntnissen stehen im Rahmen einer Sprachreise noch weitere wichtige Punkte auf dem Stundenplan. Die Sprachschüler üben sich während einer "elternfreien Reise" darin, auf eigenen Beinen zu stehen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Die Jugendforschung belegt, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Eigenständigkeit und Selbstvertrauen dadurch gewinnen, dass sie sich mit Gleichgesinnten austauschen, sich Dinge abschauen und gemeinsame Erfahrungen sammeln.

Die ersten Termine für die Osterferien und die Pfingstferien 2020 sind ab sofort bei GO Sprachreisen buchbar.

GO Sprachreisen basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung des seit 1986 bestehenden Unternehmens VOYAGE Reiseorganisation GmbH als Veranstalter für Gruppen- und betreute Jugendreisen (GO Jugendreisen). Seit einigen Jahren gehört auch die Tochterfirma europartner language school ltd. mit dem gemeinsamen Angebot an Sprachreisen an die Südküste Englands fest zum Angebot dazu. GO Sprachreisen erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Daher ist das Unternehmen nicht nur Mitglied im Fachverband deutscher Sprachreise-Veranstalter e.V. (FDSV), sondern trägt auch das Siegel des FDSV.

