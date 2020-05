Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Autokaufprämien

Halle (ots)

Man kann also über Autos reden, man muss es vielleicht sogar. Die Frage allerdings ist, wie das geschieht. Automanager verweisen fröhlich auf die außerordentlich gute Unternehmensbilanz des vergangenen Jahres. Sie finden, auch in der Krise könnten Dividenden-Ausschüttungen an Aktionäre nicht in Frage stehen. Aber auf Hilfe drängen sie doch. Die Differenz zwischen dem Anspruch an den Staat und dem an sich selber ist erheblich. Mehr noch: Die Branche geht nonchalant über ihre eigenen Fehler und Versäumnisse hinweg. Zur Erinnerung: Es war die Autoindustrie, die bei Abgasnormen gelogen und betrogen hat. Die sich gesträubt hat gegen die Entwicklung klimafreundlicher Antriebe. Klimaauflagen sind da das Allermindeste, sollte es Staatshilfen geben.

