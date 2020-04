Mitteldeutsche Zeitung

Corona/Forschung Impfung gegen Corona aus Dessau?

Halle (ots)

Die Impfspezialisten von IDT Biologika aus Dessau-Roßlau sind an einem Forschungsprojekt beteiligt, bei dem ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gefunden werden soll. "Wir sind mit renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen in der Anfangsphase", sagte IDT-Entwicklungsleiter Andreas Neubert im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung. Die Firma aus Dessau-Roßlau soll dabei die Herstellung des Mittels übernehmen. Darauf ist das Biotechnologie-Unternehmen auch spezialisiert. Wie lange die Entwicklung noch dauern wird, kann Neubert allerdings noch nicht sagen: "Da ist noch viel zu tun." Er hoffe jedoch, erfolgreich zu sein. Weltweit sind derzeit über 40 Projekte auf der Suche nach einem Mittel. In den USA sind bereits erste Test an Menschen angelaufen. Normalerweise dauere die Entwicklung eines Humanimpfstoffs laut Neubert zehn Jahre. Aktuell sei man aber in einer Sondersituation.

