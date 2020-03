Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Corona, Trump und Tübingen

Halle (ots)

Geht es noch nationalistischer? Noch charakterloser? Die Tübinger Firma Curevac soll nach dem Willen des US-Präsidenten Donald Trump schnell unter amerikanische Kontrolle gestellt werden. Und dann soll Curevac einen Corona-Impfstoff produzieren - ausschließlich für die USA. So einfach, wie Trump sich das erträumt, wird es nicht gehen. Die Bundesregierung kann mehrere Hebel ansetzen, um Curevac in Tübingen zu halten. Dass aber ein solches Kräftemessen überhaupt nötig erscheint im Verhältnis zu einem so langjährigen Bündnispartner, ist bestürzend.

