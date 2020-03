Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Wirtschaft

Halle (ots)

Erst mit der Verbreitung des Virus im Rest der Welt wächst die Erkenntnis, dass diese Epidemie nicht nur einige Branchen und Regionen, sondern die gesamte Weltwirtschaft erschüttert. Seit zwei Wochen rutschen die Kurse, ein Fünftel haben die Dax-Unternehmen in dieser Zeit an Wert verloren. Der Ölpreis brauchte dafür nur ein Wochenende. Spätestens am Montagmorgen konnte man von Börsenpanik sprechen. Die Epidemie kommt buchstäblich als Naturereignis über die Märkte. Sie greift das an, was unverzichtbar ist in der modernen Wirtschaft: Mobilität.

