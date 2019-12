Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Fall Möritz

Die nationalkonservativen Kräfte in der CDU werden die Schwäche des Parteichefs nutzen. Sie wissen, dass Stahlknecht ihre Unterstützung benötigt, will er der nächste Ministerpräsident werden. Hätte er frühzeitig klar Haltung gezeigt, wären die Fronten geklärt. So aber steckt der Parteichef im Dilemma und muss eine Kröte nach der anderen schlucken. Bereits im Sommer brüskierten ihn Parteifreunde mit einer "Denkschrift", in der es darum ging, dass "Soziale mit dem Nationalen" zu versöhnen. Und der nächste Vorstoß der CDU-Rechten wird nicht lange auf sich warten lassen.

