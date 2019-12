Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zur Finanztransaktionssteuer

Experten halten die von Scholz anvisierten Einnahmen von "anfänglich rund 1,5 Milliarden Euro", die die Grundrente finanzieren sollen, schon jetzt für sehr sportlich. Zugleich werden durch die neue Steuer unter anderem heimische Fondssparer bestraft, die als Altersvorsorge jeden Monat ihre 100 Euro in Dax-Werte investieren. Richtig ist, dass sich die finanziellen Belastungen in Grenzen halten werden. Dennoch ist es das falsche Signal. In Anbetracht einer Welt der Null- und Strafzinsen, die Privatanleger de facto dazu zwingen, in Aktien zu investieren.

