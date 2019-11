Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zum EU-Etat

Halle (ots)

Die großen Linien des Etats 2020, auf den man sich in der Nacht zum Dienstag geeinigt hat, sind vernünftig. Fast 21 Prozent der Ausgaben fließen in den Klimaschutz, beispielsweise zur großflächigen Einführung erneuerbarer Energien. Fast 14 Milliarden kommen der Forschung in Umweltfragen zugute. Für fast drei Milliarden Euro können Studenten und Schüler, Auszubildende und Lehrer eine Zeit im Ausland verbringen. Fast 52 Milliarden fließen den Landwirten und der Dorferneuerung zu. Qualität hat ihren Preis. Und es ist gut angelegtes Geld.

