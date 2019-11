Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Schienenverkehr Grundwasser bremst Bahn aus

Halle (ots)

Bei der Sanierung des Bahnhofs Köthen (Anhalt-Bitterfeld) an Sachsen-Anhalts wichtigster Pendlerstrecke Halle-Magdeburg ist die Deutsche Bahn von Grundwasser ausgebremst worden. Nach Angaben des Konzerns wurde bei Baggerarbeiten in drei Bauabschnitten Wasser zwischen Erdschichten entdeckt, das dort nicht sein dürfte. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Daher müsse der Boden nun in einem wesentlich größeren Umfang ausgetauscht werden als bisher geplant. Damit hat die Bahn erstmals konkret die Ursache dafür benannt, dass die Verbindung zwischen den beiden größten Städten des Landes ein halbes Jahr länger gesperrt bleibt. Wegen des Wassers im Erdreich sei der Boden dort nicht ausreichend tragfähig, um darauf neue Gleise bauen zu können. Deshalb müsse der Untergrund ausgehoben und neu aufgefüllt werden. Die Bahn geht davon aus, dass zusätzlich 35 000 Tonnen Erde bewegt werden müssen. Die Menge des Erdreiches, das ausgetauscht werden muss, würde sich damit auf 80 000 Tonnen nahezu verdoppeln.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell