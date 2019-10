Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofer und Flüchtlingen

Halle (ots)

Sollte beim EU-Innenministertreffen am 8. Oktober ein Mechanismus für die Verteilung von Bootsflüchtlingen beschlossen werden, an dem sich noch mehr Staaten als bisher bekannt beteiligen, dann könnte dies sogar die Blaupause für eine neue EU-Flüchtlingspolitik sein, gestützt von der kommenden EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Es gibt in der Flüchtlingsfrage keine Lösungen, die nicht auf irgendeine Weise unsere humanitären Standards oder das gesellschaftlichen Miteinander im Land berühren. Es wäre darum schon viel gewonnen, wenn es gelänge, dem Thema durch vorausschauende und ausgleichende Politik die Spannungen zu nehmen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell