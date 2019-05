Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: Saale-Unstrut/ Wein/ Agrar/ Bewässerung für die Weinberge

Halle. Die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut will zum Schutz vor Trockenheit ihre Weinberge in großem Umfang mit Bewässerungssystemen ausstatten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). "Mittelfristig wollen wir mindestens die Hälfte unserer Weinberge künstlich bewässern", sagte Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger der MZ. Der größte Weinanbauer in Sachsen-Anhalt bewirtschaftet aktuell 388 Hektar. Nach ersten Planungen könnte auch Wasser aus dem Geiseltalsee genutzt werden. "Über eine Pipeline könnte dieser das Weinanbaugebiet versorgen", so Zieger. Das Unternehmen verbuchte im Dürresommer 2018 Ernteverluste von 30 Prozent.

