Mitteldeutsche Zeitung: zu Greta Thunberg

Jugendforscher bescheinigen Thunbergs Bewegung eine "gewisse systemsprengende Kraft". Diese ist den Anhängern von "Fridays for Future" um Thunberg gar zu wünschen. Der Satz "Du sollst es einmal besser haben als ich" wird für sie möglicherweise nicht mehr zutreffen. Denn Menschen, die nach 1980 geboren wurden, haben bisher kein Jahr erlebt, in dem die Wetterverhältnisse nicht vom Klimawandel geprägt waren. In jeder Generation gibt es Beispiele, wie junge Menschen etwas zum Besseren wenden. Hören wir ihnen zu. Nach dem wärmsten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es an der Zeit.

