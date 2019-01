Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zur Kohle

Halle (ots)

Dieser Kompromiss zeigt, dass es Deutschland schafft, sich im Interesse der Zukunft auf gemeinsame Werte zu einigen. Es ist ein wichtiges Signal nicht nur an die Menschen hier, sondern vielmehr in die ganze Welt: Gesellschaftliche Kompromisse in bedeutenden Zukunftsfragen sind (wieder) möglich. Genau diese Fähigkeit schien in den vergangenen Monaten abhanden gekommen zu sein. Unvereinbar standen sich die Strömungen in der Auseinandersetzung um den Kohleausstieg gegenüber. Der Streit um die ökologische Zukunft Deutschlands ist nur ein Beispiel für die Verrohung der Politik, ja der Gesellschaft an sich. Umso befreiender ist dieser Kompromiss und damit eine große Chance, die Lähmung der politischen Lösungsfindung zu beenden. Dafür muss die Bundesregierung die Steilvorlage der Kommission nutzen.

