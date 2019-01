Berlin (ots) - Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos hat nach ihrer Trennung von der Band Silly am Freitag ihre erste Solo-Single "Hier" herausgebracht. Es ist die erste Auskopplung aus dem Studioalbum "Werkzeugkasten", das im März erscheinen soll. Am Freitag war Anna Loos zu Gast bei radioBERLIN 88,8 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Mit "Dein Feierabend"- Moderator Alex Schurig sprach sie über die Trennung von Silly, ihre Aufregung vor dem ersten Solo-Album und einen Blick auf alltäglichen Dinge im Hause Loos Liefers. Anna Loos ist seit 2004 mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers verheiratet. Auf die Frage, wer bei ihnen zu Hause die Spülmaschine ausräumt antwortete sie: "Ich..., ich... und ich."

Auf die Frage, wer bei der Trennung von der Band Silly die Scheidung eingereicht hat, sagte die Sängerin: "Keiner hat die Scheidung eingereicht. Also ich hab wirklich schon ein paar Jahre lang das Gefühl, dass in mir was drin ist, was raus will, und das hab ich den Jungs auch gesagt. Und dann hab ich vor zwei Jahren angefangen, zu versuchen das mal aufzuschreiben auf Papier und aufzunehmen. Und dann nahm das so seinen Lauf. Das war wie so´n Schneeball, der so den Berg runterrollt - am Anfang ganz klein und das hat schon ´ne Wucht gekriegt auch für mich... Wir waren schon an so einem Punkt, wo wir nicht so genau wussten, was wir als nächstes machen sollen und die Jungs wollen gern live spielen, die wollen ihre Alben mal alle abspielen. Versteh ich auch. Ist nicht so mein Ding und dann haben wir gesagt, okay lass doch jeder machen, was er will und wir machen ´ne Pause. Vielleicht treffen wir uns ja in zwei Jahren oder in einem und sagen: Jetzt haben wir eine Idee. Das wollen wir zusammen machen. Es gibt auch keinen Streit und kein böses Blut."

Auf die Frage wie aufgeregt sie ist wegen der Veröffentlichung ihres ersten Solo-Albums "Werkzeugkasten" ohne die Band Silly, antwortet Anna Loos: "Super aufgeregt, mega-aufgeregt, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so aufgeregt war. Aber ich freue mich, weil, das Album ist so geworden, wie ich es haben wollte. Keiner hat mir reingeredet, geraten haben mir viele, aber reingeredet hat mir keiner.

Auf der am Freitag erschienen Single "Hier" geht es Anna Loos um das Zuhause-Gefühl. Dazu sagt sie: "Also, für mich ist es Berlin. Ich liebe diese Stadt, ich lieb sie aber glaub ich auch wegen der Menschen, die hier leben, wegen der Ruppigkeit, wegen des Tempos und der Buntheit. Und natürlich ... Zuhause-Gefühl: die Leute, die ich liebe und die mich lieben. Also meine Familie, meine Freunde und so.... ich bin ein unglaublicher Zuhause-Mensch."

