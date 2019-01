Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zum Frauentag als Feiertag

In Berlin wird auch künftig drei Tage mehr gearbeitet als im Südosten der Republik. Und bislang ist keiner auf die Idee gekommen, das Scheitern der Transrapid-Strecke vom Münchner Zentrum zum Flughafen damit in Zusammenhang zu bringen, dass die Bayern am Heilig-Dreikönigs-Tag am 6. Januar nicht gearbeitet haben. An der Gleichstellung von Frauen indes wird ein Frauen-Feiertag aber genauso wenig ändern wie die Verteilung roter Nelken. Auf diesen Mangel muss immer wieder hingewiesen werden. Vielleicht immer an der Stelle, an der bislang ein Flughafenwitz kommt.

