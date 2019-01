Halle (ots) - Eine vom Berliner Kunstsammler und Mäzen Egidio Marzona gegründete Stiftung ist neuer Eigentümer der ab 1902 errichteten Wohn- und Gartenanlage "Saalecker Werkstätten" bei Bad Kösen (Burgenlandkreis). Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Ziel ist es, die Anlage des Reform-Architekten und NS-Rassetheoretikers Paul Schultze-Naumburg zu sanieren, als "Akademie der Moderne für Handwerk, Design und Architektur" wieder zu beleben und dort Stipendien zu vergeben. "Ein schwieriges Denkmal ist jetzt in verlässlichen Händen", sagte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) dem Blatt. Bundeskulturministerin Monika Grütters (CDU) hat dafür sieben Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Das Land soll sich mit einer Summe um drei Millionen Euro beteiligen. Allerdings, so Robra, "muss die Stiftung ein Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept erarbeiten und auf dieser Grundlage bei Bund und Land den Förderantrag stellen".

