Halle (ots) - Der frühere Wirtschaftsminister Jörg Felgner (SPD) möchte Sachsen-Anhalt-Chef beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) werden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Der Posten ist mit jährlich rund 130 000 Euro dotiert. Ins Rennen geschickt wurde der Ex-Politiker vom Gewerkschaftsfunktionär Hans-Jürgen Müller. Beide kennen sich aus Halberstadt. Der MDK erstellt Gutachten im Bereich Medizin und Pflege, Auftraggeber sind die Krankenkassen. Unter ihnen regt sich nun Widerstand - es gibt Zweifel an Felgners Qualifikation. An diesem Freitag soll eine Vorentscheidung fallen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell