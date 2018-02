Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu Olympia:

Halle (ots) - Gerade die Kufencracks in Schwarz-Rot-Gold taugen als Helden für das deutsche Wintermärchen. Denn kaum einer hatte ihnen den Durchmarsch bis ins Finale zugetraut. Christian Ehrhoff und seine Männer sorgten mit ihrem begeisternden Spiel für Bilder in den Köpfen der Zuschauer, die hängenbleiben werden. Was also kann den Aufwärtstrend im deutschen Wintersport besser belegen als dieses unverhoffte Silber? Insgesamt 31 Medaillen erkämpften die Deutschen diesmal auf Schnee und Eis. Diese sind Platz zwei in der Nationenwertung wert. Vor vier Jahren in Sotschi waren es nur 19 Plaketten und Rang sechs gewesen.

