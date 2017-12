Mitteldeutsche Zeitung: Fall Oury Jalloh/ Revierleiter: Kein Rassismus bei der Polizei

Halle (ots) - Halle. In der Debatte um den Fall Oury Jalloh hat der neue Leiter des Dessauer Reviers den Vorwurf zu institutionellem Rassismus bei der Polizei zurückgewiesen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Der 42-jährige Roger Schuberth erklärte, es falle zu Unrecht ein Schatten auf das heutige Revier. Schuberth will den Fall nicht bewerten, sagt aber auch: "Dass Oury Jalloh in der Zelle zu Tode kommt, das darf nicht passieren." Er begrüße neue Ermittlungen.

