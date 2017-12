Mitteldeutsche Zeitung: zu Radsport und Doping

Halle (ots) - Doch das scheint nicht mehr als eine schöne Illusion gewesen zu sein. An den sauberen Sport mochte man in den Jahren der beschworenen Selbstreinigung eh nicht glauben. Denn an den Anforderungen hat sich seit Armstrongs Zeiten ja nichts geändert. Noch immer müssen bei den großen Rundfahrten in täglicher Hatz hunderte Kilometer Strecke bewältigt werden. Wäre weniger vielleicht mehr? Zumindest für einen sauberen Sport?

