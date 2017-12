Mitteldeutsche Zeitung: zu KoKo

Halle (ots) - Solche Ideen helfen Schulz den Mitgliedern gegenüber sein Versprechen glaubhaft zu machen, es werde "ergebnisoffene Gespräche" geben. Denn viele an der SPD-Basis wollen keine Große Koalition - und im Zweifel geht es jetzt darum, eine Mehrheit der Mitglieder Stück für Stück an den Gedanken heranzuführen. Und damit an die Realität. Die sieht so aus: Die Kanzlerin strebt eine stabile Regierung an. Sie ist mit Sicherheit auch keine Freundin davon, eine Koalition wie eine offene Ehe auszugestalten.

