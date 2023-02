Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

Neues DVT-Videoformat "FutterFragen" ergänzt Podcast "Fakten-Futter"

Experten antworten in Schwerpunktthemen auf aktuelle Verbraucherfragen

Mit der ersten Folge von "FutterFragen" geht ein neues Kurzvideoformat des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) auf YouTube online. Expertinnen und Experten aus den DVT-Mitgliedsunternehmen erklären im kurzen Gespräch ein Schwerpunktthema und antworten auf aktuelle Verbraucherfragen rund um die Themen Futter und Fütterung.

"Futtermittel sind das wichtige Bindeglied zwischen pflanzlicher und tierischer Produktion. Das Wissen darüber und viele andere Zusammenhänge einer kreislauforientierten Landwirtschaft möchten wir durch unterschiedliche Formate vermitteln", sagt Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der DVT-Geschäftsführung. "Ziel des Formats ist es, die vielfältigen Themenbereiche des DVT mit Fachexperten unserer Mitgliedsunternehmen vorzustellen und aktuelle Themen aus der öffentlichen Debatte aufzugreifen, um zu einer erhöhten Verbraucheraufklärung und Transparenz beizutragen", so Baaken weiter. "Dabei stehen die Ernährungssicherheit und das Kreislaufdenken als übergeordnete Themen im Vordergrund."

In der ersten Folge "FutterFragen" antwortet Dr. Bianca Lind von der Agravis Raiffeisen AG auf aktuelle Verbraucherfragen zum Thema Nachhaltigkeit. In dem rund zweiminütigen Clip geht sie auf die aktuelle Tank-Teller-Trog-Debatte ein und erklärt, was in der Futtermittelbranche für die Nachhaltigkeit getan wird.

Das aktuelle Video sowie alle weiteren Produktionen stehen auf dem YouTube-Kanal des DVT zur Verfügung. Video auf YouTube: https://youtu.be/eON3EviEucI

Podcast-Folge "Fakten-Futter" zu nachhaltiger Agrarnutzung und Klimawandel

Zum jeweiligen Monatsende informiert zudem der DVT-Podcast "Fakten-Futter" zu Themen aus Futter- und Agrarbranche. In der aktuellen Folge ist Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen, Abteilungsleiter der Forschungsabteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität zu Berlin, zu Gast.

Im Gespräch mit den beiden Gastgebern Dr. Hermann-Josef Baaken und Paula Bukowski erläutert Prof. Lotze-Campen, wie am Potsdam-Institut computerbasierte Zukunftsszenarien erforscht und entwickelt werden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Land- und Ernährungswirtschaft zu verstehen und welche Maßnahmen und Einsparungspotenziale es gibt.

Der habilitierte Agrarökonom erzählt außerdem, wie die Ernährung der Gegenwart und Zukunft aussehen könnte, wie wichtig der Dialog von Wissenschaft und Praxis ist und wie Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Klimaextreme erreicht werden kann.

Der DVT-Podcast "Fakten-Futter" ist über Spotify, Apple Podcasts sowie über die DVT-Homepage unter https://www.dvtiernahrung.de/aktuelles/podcast-faktenfutter abrufbar.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.

