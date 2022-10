Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

DVT-Award für Peter Radewahn

DVT-Geschäftsführer nach über 39 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) verleiht den DVT-Award an Peter Radewahn und würdigt damit seinen langjährigen Geschäftsführer für die Leistungen in den mehr als 39 Jahren seiner Tätigkeit für die Futtermittelwirtschaft. Radewahn tritt zum Ende des Monats seinen Ruhestand an.

Der gelernte Diplom-Ingenieur begann seine Tätigkeit 1983 zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft im Bundesverband der Mischfutterhersteller, dem Vorgängerverband des DVT. Im November 1994 wurde der gebürtige Münchner Geschäftsführer des Verbandes und blieb es mit der Fusion zum DVT im Jahre 2000 bis heute. Auf der Jahrestagung im September in Berlin würdigte der Verband die Leistungen des langjährigen Geschäftsführers, mit denen er sich um die Futtermittelwirtschaft in herausragender Weise verdient gemacht hat. "Peter Radewahns Einsatz und großer Expertise ist es zu verdanken, dass die Interessen der Mischfutterunternehmen exzellent vertreten wurden", sagt DVT-Präsident Cord Schiplage. "Die fachlich versierte Beratung der Mitglieder, das politische Wirken auf nationaler wie europäischer Ebene oder sein umfassendes Wissen in Fragen des Futtermittelrechts sowie bei Tierernährungs- wie Marktthemen sind nur einige seiner großen Verdienste für die Branche und den DVT."

Radewahns Nachfolger ist Dr. Michael Lüke, der seit Jahresbeginn in die Geschäftsführung eingetreten ist und die Geschäfte des Verbandes ab 1. November 2022 gemeinsam mit Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung, leitet.

