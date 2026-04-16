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Blumen schenken. Hoffnung spenden. Fleurop baut Engagement für Kinderkrebsforschung aus

Aktionszeitraum 2026: 20. April bis 16. Mai - Charity-Strauß künftig ganzjährig erhältlich

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Berlin (ots)

Im Rahmen der Spendenkampagne "Blumen schenken. Hoffnung spenden." macht das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) jährlich gemeinsam mit Floristinnen und Floristen deutschlandweit auf die Situation krebskranker Kinder und die dafür dringend notwendige Forschung aufmerksam und sammelt Spenden. Fleurop hat in diesem Jahr erneut einen Aktions-Blumenstrauß in das Sortiment aufgenommen und unterstützt das KiTZ mit 2,00 Euro für jeden verkauften Strauß.

Mit dem Frühling beginnt auch in diesem Jahr wieder die bundesweite Spendenkampagne "Blumen schenken. Hoffnung spenden.". Vom 20. April bis 16. Mai 2026 engagieren sich Floristinnen und Floristen in ganz Deutschland, um auf die Situation krebskranker Kinder aufmerksam zu machen und Spenden für die dringend benötigte Forschung zu sammeln.

Initiiert wird die Aktion vom Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ), unterstützt vom Fachverband Deutscher Floristen e.V. (FDF) sowie der Fleurop AG. Ziel der Kampagne ist es, die Entwicklung besserer Therapien für Kinder und Jugendliche mit Krebs voranzutreiben und betroffene Familien zu unterstützen.

Fleurop stärkt langfristige Partnerschaft mit dem KiTZ

Ein besonderes Zeichen setzt Fleurop in diesem Jahr: Der eigens entwickelte KiTZ-Charity-Blumenstrauß wird erstmals dauerhaft in das Sortiment aufgenommen und ist somit ganzjährig erhältlich. Der Strauß ist ein farbenfrohes Bouquet aus Rosen, Gerbera und Inkalilien, das in seiner Komposition bewusst auf eine freundliche, hoffnungsvolle Wirkung setzt.

"Mit diesem Schritt bauen wir unsere seit 2021 bestehende Partnerschaft mit dem KiTZ weiter aus und möchten künftig noch mehr dazu beitragen, diesen wichtigen Zweck zu unterstützen. Kinderkrebsforschung ist ein Thema von so großer Bedeutung, dass wir nicht nur im Rahmen einer Kampagne, sondern ganzjährig fördern möchten", sagt Nico Lamprecht, Marketingmanager der Fleurop AG.

Forschung, die Leben verändert

Der Spendenerlös der diesjährigen Kampagne kommt erneut der Allianz "EU CAN KIDS" zugute. In diesem europäischen Netzwerk arbeiten führende Kinderkrebszentren gemeinsam daran, innovative Therapieansätze zu entwickeln und den Zugang zu modernen Behandlungen zu verbessern.

Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

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