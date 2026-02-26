Fleurop AG

Blumenschmuck für weibliche Statuen und Denkmäler deutschlandweit

Floristik-Branche in Frauenhand - Fleurop setzt im vierten Jahr in Folge ein Zeichen zum Internationalen Frauentag

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Unter dem Motto "Blumen für starke Frauen" werden Fleurops Partner-Floristinnen und -Floristen auch in diesem Jahr wieder weibliche Statuen und Denkmäler im gesamten Land mit prachtvollem Blumenschmuck würdigen. Die Aktion findet bereits zum vierten Mal in Folge statt und rückt die Leistungen von Frauen in der Geschichte und Gegenwart in den Fokus der Öffentlichkeit.

Ein starkes Zeichen aus einer weiblich geprägten Branche

Die Aktion hat für Fleurop eine tiefe Bedeutung, die eng mit der Struktur des Berufsstandes verknüpft ist: Mit einem Frauenanteil von über 90 Prozent unter den Selbstständigen ist das Floristikgewerbe fest in Frauenhand. Kein anderer Berufszweig in Deutschland verzeichnet einen höheren Anteil an unabhängigen Unternehmerinnen.

Diesen Fachfrauen ist es ein besonderes Anliegen, deutlich zu machen, dass sich Wertschätzung durch Blumen und der Einsatz für Frauenrechte, Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Frauenrolle ideal ergänzen.

Sichtbare Anerkennung in der Frauentagswoche

Ab dem 1. März 2026 werden Statuen in verschiedenen Städten Deutschlands - bspw. in Berlin, Hamburg, München und Erfurt - floral in Szene gesetzt. Mit der besonderen Ausdruckskraft von Blumen erinnert Fleurop so an die individuellen Verdienste und Lebensleistungen ganz unterschiedlicher Frauenfiguren.

"Blumen begleiten uns in den wichtigsten Momenten des Lebens, sie stehen für aufrichtige Wertschätzung, Zuneigung, Respekt und Anerkennung. Dass sie selbstverständlich auch ein Symbol für Stärke und Unabhängigkeit sind, zeigt sich gerade am Internationalen Frauentag", erklärt Nico Lamprecht, Marketingmanager bei Fleurop. "Mit unserer Aktion möchten wir die Rolle der Frau in der Gesellschaft würdigen und ihre Errungenschaften im öffentlichen Raum sichtbar machen."

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Auf Wunsch wird jeder Blumengruß ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

Original-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell